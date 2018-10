El Gobierno reconoció que suspendió vacunas por falta de fondos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación reconoció que suspendió el calendario de vacunación contra meningococo a menores de 11 años por falta de fondos y no por un problema en el suministro de los laboratorios. Si bien aseguraron, en un escrito judicial, que están gestionando fondos para conseguirlas, no especificaron una fecha, por lo que es incierta la regularización de su suministro.

En respuesta a un amparo presentado por AJUS - La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil, el Ministerio que hoy conduce Carolina Stanley reconoció que la vacunación fue pospuesta para los menores de 11 años porque esa franja etaria “no presenta riesgo mayor de padecer enfermedad meningocócica invasiva” y era necesario asegurar esa vacuna a otros grupos, ante su faltante.

Emanuel Desojo, presidente de la Asociación Civil que presentó el amparo, aseguró a El Destape que “con una impunidad que a uno le llama la atención”, el Gobierno aseguró “que a los chicos de 11 años no les dan más las vacunas” porque son “los que menos incidencia tienen a nivel regional”. Sin embargo, retrucó que esto es así “porque es uno de los pocos países que les daba vacunas a los chicos de 11 años”, grupo etario que estará en riesgo con la suspensión del calendario.

Esta decisión comunicada el 23 de agosto de 2018 “es totalmente ilegal”, aseguró el abogado, “porque no hay resolución o decreto que habilite la suspensión” de la Resolución ministerial que establece la obligatoriedad de la vacunación. “Ellos responden que eso es así”, que no hay una orden formal, “y que de hecho dejaron de proveer la vacuna porque no compraron la cantidad suficiente porque quisieron ahorrar, porque no tenían dinero o no lo querían gastar y no sabemos si lo van a gastar”, dijo Desojo.

En la página 8 del escrito judicial, el Ministerio admitió que se están “gestionando fondos adicionales para la adquisición de la vacuna”, y quedó al descubierto el verdadero motivo del faltante de esta importante medida preventiva: carencia de dinero, a contramano del argumento de faltantes en los laboratorios.

Pese a ello, desde el Ministerio aseguraron que la falta de vacunas no modificó el calendario porque es una medida “meramente temporaria y transitoria, hallándose ya en plena ejecución las medidas tendientes al restablecimiento del total de la estrategia de protección”.

“Reconocen que están tramitando para conseguirlas pero no te dicen el expediente, número de partida o algún dato que diga que eso va a ser así”, advirtió el letrado a este medio.

Pero además del faltante de vacunas y la ilegalidad de suspender el calendario por vía directa, Desojo adelantó que este miércoles denunciarán, además, “lo que creemos que es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial” porque, en base a la respuesta del Ministerio, el Juzgado “tendría que haber dictado sentencia” en vez de posponer una resolución.

Quien tiene a su cargo la presentación es el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, de “Adolfo Ziulu, que es el mismo que va a quedar a cargo de las Elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires el año que viene, porque está subrogando en el Juzgado electoral de la provincia“, advirtió el letrado.

Ziulu, además, a fines de agosto pidió unificar en su juzgado todas las causas relacionadas con los aportantes truchos de Cambiemos, al hacer lugar a un pedido de los apoderados del PRO bonaerense. Pero el juez Ernesto Kreplak y Sebastián Casanello rechazaron esa solicitud por entender que el delito investigado excede al ámbito electoral, competencia del magistrado bonaerense.

Ante este panorama, “se hace difícil pensar que acá no hubo una injerencia”, dijo Desojo y adelantó que este miércoles pedirán “ que se dicte sentencia, vamos a rechazar las objeciones que ellos ponen y a denunciar lo que creemos que es una injerencia del Ejecutivo en el Judicial”.