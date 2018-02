El Gobierno no entregará durante febrero medicamentos contra el VIH

El Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos a pacientes que padecen HIV por "demoras" en la entrega y ya comenzaron a comunicarlo a hospitales de todo el país, donde planificarán los pasos a seguir.

Las complejas drogas, desarrolladas por laboratorios internacionales, son Darunavir 600 mg, Eferavirenz 600 mg, y Zidovudina jarabe. Según confirmaron fuentes del ministerio de Salud a El Destape, desde la Dirección de Sida anunciaron la falta en la entrega de estos tres costosos medicamentos, que resultan vitales para los pacientes que sufren esta enfermedad.

Además, los propios trabajadores del ministerio apuntaron en forma directa contra la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, y la responsabilizan por la falta de gestión para obtener estos medicamentos durante el mes de febrero.

Por su parte, desde la provincia de San Luis confirmaron que desde Salud les informaron a través de un comunicado de "carácter nacional" que habrá "demoras en la entrega" de estos medicamentos, y organizaron una junta de urgencia, en donde determinaron que harán todos los esfuerzos para que la provincia se haga cargo ante la necesidad de los pacientes.

GRAVE | El comunicado del Ministerio de Salud a las provincias en el que informa la que suspende medicamentos para pacientes con VIH

"El programa provincial VIH Sida tiene a su cargo personas sin trabajo, sin obra social, de bajos recursos que no podrían afrontar de manera particular los gastos”, detalló Rodrigo Verdugo en diálogo con medios locales.

“Son tratamientos que no pueden ser interrumpidos porque el virus genera resistencia, y si estas personas por un período prolongado no reciben la medicación, es posible que cuando vuelvan a tomar la medicación no les haga efecto”, agregó Verdugo, quien a su vez informó que no es posible conseguir estas drogas en el mercado local.

