El Gobierno de Mauricio Macri fue el que más endeudó al país con el FMI en toda la historia. El préstamo por U$S 57.100 millones representó la cifra más alta respecto a los acuerdos rubricados entre el organismo internacional y Argentina.

La última ampliación por U$S 7.100 millones llevó al acuerdo firmado por el Gobierno a reconfirmar que el monto del préstamo fue el más alto que se haya registrado. Detrás de este empréstito, se ubicaron la deuda tomada por el Gobierno de Fernando De La Rúa estimada en U$S 13.600 millones y la de Eduardo Duhalde por U$S 12.500 millones.

Por otra parte, siguiendo una línea histórica desde el retorno de la democracia en 1983, la única administración que redujo la deuda con el FMI fue el kirchnerismo.

Entre los períodos 2003 y 2015, los compromisos con el organismo internacional bajaron U$S 9.850 millones.

