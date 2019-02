SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno publicó una resolución en la que le adjudicaba a la empresa Goya Corrientes S.RL la seguridad privada para el Ministerio de Educación. El dueño de esa empresa, fue denunciado por una joven en 2017 por acoso sexual.

En su cuenta de Facebook, Johana Feliciotti relató que Gustavo Kein, dueño y fundador de la empresa, le puso como condición para trabajar como recepcionista en el lugar tener sexo con él.

"Me dijo que para entrar ahí tenía que acostarme con él, pero le contesté que no y me respondió que si no lo hacía iba a ser una relación muy aburrida", contó Feliciotti al portal Realpolitik.

Y manifestó: "Para crecer uno tiene que soportar ciertas cosas en la vida. Es normal y natural. Si llegás a trabajar conmigo en algún momento vamos a terminar en el sillón".

Tras el acoso, la mujer escrachó a Kein en Facebook y la denuncia se viralizó."Empezaron a etiquetar chicas y comentaban que les había pasado lo mismo, entonces pedí números para hablar por privado y poder hacer algo".

Una de las víctimas contó que en noviembre de 2016, Kein se le tiró encima y quiso darle un beso. Dijo que aceptaba el trabajo para poder irse del lugar, pero no volvió.