El gobierno de la Ciudad utiliza una campaña chavista para controlar el consumo de agua

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabeza una campaña para "el consumo responsable" del agua y los usuarios de Twitter la comparan con la peor pesadilla del oficialismo: una medida de Hugo Chavez en Venezuela.

Se trata de un mensaje de la cuenta "BA Ciudad Verde" que pide "duchas de 5 minutos". Las irónicas respuestas no se dejaron esperar debido a que recuerda los dichos del gobierno venezolano para que sus ciudadanos en las que pidió bañarse en tres minutos.

"Hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora. No chicos, tres minutos es más que suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo", decía Chavez.

