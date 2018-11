SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El oficialismo intentará volver a plantear en el Senado el tratamiento del desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchnerluego del debate sobre el Presupuesto 2019.

Se trata del pedido de desafuero enviado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Según supo Noticias Argentinas, Cambiemos evalúa por estos días convocar a una sesión para el 21 de noviembre, después del tratamiento del Presupuesto 2019, para tratar ese pedido, como había adelantado el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a principios de octubre.

No obstante, el oficialismo no contaría con los votos necesarios para aprobar el desafuero (que requiere de una mayoría especial de dos tercios) dado que el Bloque Justicialista mantiene inalterada su postura de no desaforar a un legislador sin que tenga condena firme.

Así lo confirmaron Noticias Argentina fuentes de esa bancada, que señalaron que el pedido de desafuero en esa causa, a su entender, tiene menos sustento porque lo consideran "abstracto" dado que los otros implicados fueron detenidos y luego puestos en libertad.

De esa manera se refieren al ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zanini y el líder del partido MILES, Luis D Elía, a quienes Bonadio les dictó la prisión preventiva pero, tras una apelación, les otorgó la libertad.

Incluso, cerca del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, suelen preguntarse por qué la senadora nacional del Frente para la Victoria nunca apeló su pedido de desafuero con prisión preventiva usando el caso de Zanini y D Elía como antecedente.

El pasado 2 de octubre Pinedo afirmó que "Cambiemos tiene tomada la decisión de pedir el tratamiento de desafuero" de la ex mandataria. En el mismo sentido, el legislador explicó que "lo acordado dentro de Cambiemos en agosto pasado" fue "pedir el desafuero cuando la decisión de primera instancia esté confirmada".