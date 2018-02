A través del Plan Nacional de Discapacidad que se anunció hace casi un año, el Gobierno contrata trabajadores discapacitados y les paga sumas muy inferiores a la línea de la pobreza.

Según reveló la periodista Virginia Quiroga en el portal de noticias Infonews, el macrismo utilizaría ese plan de inclusión para contratar personas discapacitadas bajo un régimen de explotación brutal.

"Trabajamos de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y percibimos un salario de $4000. Con la excusa de la inclusión cubren puestos en el Estado, pagan el valor de un plan y evitan contratar personal de planta con un salario de convenio”, aseguró a Infonews un beneficiario que prefirió no dejar exponer su identidad para no ver comprometidos sus ingresos.

En marzo de 2017, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de anunciar el plan, en compañía de los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y Modernización, Andrés Ibarra. "Queremos que sea un plan con bases sólidas. Que sea una política de Estado", había dicho la presidenta del Senado en aquella oportunidad.

Por su parte, Triaca había considerado: "Una sociedad justa es una sociedad que abra espacios. A partir de ese plan vamos a encontrar soluciones para las personas con discapacidad".

Los trabajadores contratados por esa vía se dedican, por lo general, a tareas administrativas en diferentes oficinas estatales del país, pero la búsqueda de la igualdad que pregona el plan no se condice con las condiciones precarias de sus salarios.