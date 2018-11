El CEO de la línea aérea de bandera se refirió al conflicto laboral por el no pago de la cláusula gatillo.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, advirtió que esa empresa "está virtualmente quebrada", y cuestionó duramente al personal aeronáutico por el paro que se realizará el lunes próximo.

"Es una empresa que está virtualmente quebrada, para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado porque hoy la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos", alertó el funcionario.

Este martes, la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció un paro total de actividades para el lunes próximo, en protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del Gobierno.

"Es evidente que el paro está atado con la movilización de transporte. No es casual. Se ha transformado en una cuestión política en donde líderes sindicales muy importantes como (Hugo) Moyano o (Roberto) Baradel salen con carteles de ‘defendamos a Aerolíneas’, cuando lo que hacen es arruinar el prestigio que tanto cuesta construir", advirtió Malvido.

A su criterio, "acá hay un grupo de personas que termina afectando a millones de pasajeros. La semana pasada fueron 30 mil, pero además tienen de rehenes a empleados, a quienes no les permiten trabajar y hacer lo que les gusta hacer, que es atender a nuestros usuarios".

Según el jefe de Aerolíneas, "no perdemos dinero porque los pasajeros terminan volando. El gran daño es a la imagen, un daño al prestigio, un daño a la confianza que tienen los argentinos en su aerolínea de bandera, que hace que seguramente esos 30 mil pasajeros que dejamos en tierra hayan decidido no volver a volar con nosotros. Me cuesta asimilar que esto se hace además teniendo de rehenes a nuestros empleados".