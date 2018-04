El Gobierno contratará a una caza recompensas para que busquen el submarino que ya lleva cinco meses desaparecida. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, adelantó que se sumará a la operación la empresa Ocean Infinity, recomendada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En su exposición ante la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición del ARA San Juan, Aguad explicó que una compañía está interesada en buscar la nave para cobrar la recompensa de $ 98 que prometió el Gobierno en febrero.

“Hay una empresa americana (sic) que se llama Infinity, que vino con la Armada de EEUU, que fue la primera que habló de la recompensa. No es como algunos dicen un ‘busca tesoros’; el submarino no es un tesoro. Allí hay 44 tripulantes. Es decir, acá no hay una búsqueda del tesoro”, repitió el responsable de la cartera de Defensa, que perdió el submarino.

“Ese barco americano prometió venir a buscarlo a cambio de una recompensa si lo encontraba. Pero ese barco puede venir a fines de julio porque está buscando un avión en Malasia. Es una empresa muy importante que se dedica a eso”, aclaró Aguad.

La compañía caza recompensa participa de la exploración por las piezas el avión de Malaysian Airlines del que desaparecieron sus rastros en 2014.

