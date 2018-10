El Gobierno confirmó que insistirá con la reforma laboral

Así lo aseguró el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien sostuvo que no dejan de "impulsar" el proyecto de ley.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reafirmó que el Gobierno no dejó de "impulsar" la Reforma Laboral, y subrayó que necesita del apoyo de otras fuerzas políticas para lograr sacar adelante la iniciativa del oficialismo.

"No dejamos de impulsar la Reforma Laboral", aseguró el funcionario, luego de reunirse con empresarios y al participar del Coloquio de IDEAen Mar del Plata, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Aún así, aclaró: "No es que vamos a dar un nuevo impulso, seguimos trabajando", pero remarcó que los miembros del Gobierno no están "solos" y que deben "tratar" de que los "acompañen distintas fuerzas políticas o que se trate en Diputados y Senadores" la iniciativa que, hasta ahora, no llegó al Congreso.

En diálogo con la prensa, el ministro indicó: "Venimos trabajando desde que comenzó el Gobierno. Seguimos tratando de alcanzar acuerdos a nivel sectorial, como el caso de Vaca Muerta".

LEÉ MÁS: FRACASO: MACRI SE ENCAMINA A GENERAR LA MAYOR DINÁMICA INFLACIONARIA EN 30 AÑOS