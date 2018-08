El Gobierno bajará el monto del Plan Progresar

El gobierno nacional reducirá en términos reales las partidas presupuestarias destinadas al programa de becas Plan Progresar. El mecanismo será el congelamiento de los montos que se devaluarán ante la disparada de la inflación.

"Otros recortes se harán por congelamiento de partidas, que es igual a no reconocer el efecto de la inflación. Ocurrirá con“algunos programas sociales” que el listín no identifica y en otro que sí identifica: el llamado Plan Progresar, de becas para estudiantes de bajos recursos", sostuvo el diario Clarín, que no especificó cuánto dinero le quedará al gobierno por el congelamiento.

El Destape había accedido hace más de una semana a un documento que muestra los recortes que hará el gobierno para reducir el déficit fiscal. Además de quitar recursos al Pami, la administración actual congelará la Asignación Universal por Hijo, medida que le permitirá quedarse con 9.000 millones de pesos.

El macrismo ya congeló durante los años pasados el plan Progresar. El monto es apenas superior a los mil pesos en el caso de los universitarios, mientras que en la formación docente la suma es más elevada.

