El Gobierno abandonó a "Los Topos", la selección de básquet para sordos

Los Topos, la selección argentina de básquet para sordos, es el quinto mejor equipo del mundo y el segundo en América Latina. Su desempeño siempre es destacable, y se convirtieron en referencia en lo referido en materia de deporte inclusivo.

El próximo 21 de junio se disputa en Polonia el Mundial. Pero desde la Secretaría de Deportes de la Nación le informaron a la Confederación Argentina de Deportes para Sordos que el presupuesto no cubre ni siquiera el pasaje de una persona.

“Este año me parece que es el más difícil de todos. Gracias a la venta de camisetas, juntamos la plata (2500 dólares) para la inscripción confiando en que la ayuda económica iba a llegar del gobierno nacional. Hicimos las presentaciones debidas, la confederación nuestra se acercó hasta la Secretaría de Deportes de la Nación, pero la respuesta fue tajante. Necesitamos 2 millones de pesos para afrontar el viaje y lo que nos da la Secretaría no llega a cubrir ni el pasaje de uno, eso fue un baldazo de hielo no de agua fría”, expresó Britos en declaraciones radiales, entrenador del seleccionado desde el 2015.

“Hoy no somos negocio para los empresarios"

Britos además dijo: “En los países extranjeros nos ganamos el respeto dentro de la cancha, pero en nuestro país no está eso en las personas que debería. Nosotros nos la jugamos y decidimos pagar los 2.500 dolares de la inscripción. Si nosotros no viajamos, tenemos que pagar una multa. Mientras más nos demoremos en confirmar o no, más caros son los gastos que hay que cubrir”.

“Si cuento con el equipo completo, se dan las circunstancias para poder entrenar como se debe y viajamos con el equipo completo, en el Mundial el objetivo es estar en el podio“.

“Hoy no somos negocio para los empresarios, para los políticos porque no les redituamos económicamente. El DT de los Murciélagos me dijo que vamos a ser reconocidos cuando ganemos algo. Yo tengo fe que los Topos este año van a dar que hablar. En el Mundial es el podio y en el Sudamericano es la medalla de oro. Esperemos poder viajar y que estos objetivos deportivos se logren“, dijo el entrenador. También iniciaron una campaña en redes sociales.