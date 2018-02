El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló sobre el reparto de fondos por parte del gobierno nacional y lanzó una irónica frase en relación al estado de su provincia: "No sé si me han castigado, peor sería que no envíen fondos porque no hay".

En ese sentido, el gobernador advirtió que "los argentinos no quieren que se armen listas negras", pero no descartó que desde el gobierno nacional lo hayan "castigado" porque los legisladores de su provincia no votaron a favor de la reforma previsional, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y finalmente aprobada en el marco de un fuerte operativo represivo.

"Me niego a pensar que eso pueda ser verdad", manifestó Uñac en diálogo con Diario de Cuyo. Por otro lado, el gobernador señaló que durante la campaña electoral, en el oficialismo "han sido fervientes defensores del federalismo y de las prácticas", razón por la cual si hubiera listas negras "sería una pésima práctica".

Sin embargo, optó por mostrarse optimista: "Voy a confiar que este es un Gobierno federal". Uñac denunció que la reducción de fondo "no es de hace unos días" y que hay convenios firmados con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, "que no se han cumplido".