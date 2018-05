El furcio de Macri tras vetar el rechazo al tarifazo: "Esto que hicimos no crea futuro"

En medio de su defensa al tarifazo durante la conferencia de prensa que brindo en la provincia de Salta, el presidente Mauricio Macri dejó al descubierto el verdadero objetivo de la salvaje medida que afecta a los trabajadores.

"Tienen que pensar si esto suma o no suma para los argentinos, si esto va a crear más futuro o no. Esto que hicimos no crea futuro", apuntó el presidente antes de corregirse ¿error o una verdad que se le escapó?