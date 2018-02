El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, intentó explicar por qué ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra.

Díaz Gilligan sostuvo que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo, según explicó al diario español El País que reveló la posesión de la cuenta en el exterior.

“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indico el subsecretario de Mauricio Macri.

La cuenta en Andorra fue abierta en el 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La cuenta mantuvo su actividad hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del gobierno de Mauricio Macri.

Al momento de explicar el cierre de la cuenta, Gilligan explicó: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.

