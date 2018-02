El fuerte cruce entre Tenembaum y Patricia Bullrich en vivo por el caso Chocobar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un fuerte cruce con el periodista Ernesto Tenembaum en un programa en vivo en la radio. El motivo fue la defensa que la funcionaria hizo de Luis Chocobar, el agente de seguridad local que mató a un joven de 18 años que escapaba luego de cometer un delito.

Esta mañana, Ernesto Tenembaum entrevistó a Bullrich en su programa "Y ahora quién podrá ayudarnos" por FM Radio Con Vos.

Primer cruce: cuestionamiento de la policía

Ernesto Tenembaum: Dada esa situación no se puede hacer nada, sólo hay que avalar lo que dice la Policía. En cualquier país civilizado cuando, de hecho uno lo ha estudiado, hay alguien que muere se investiga lo que pasó.

Patricia Bullrich: En cualquier país civilizado, nosotros hemos estudiado esto porque hace dos años que estamos trabajando con doctrina policial del mundo entero, en cualquier país civilizado el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía, no al revés.

Segundo Cruce: detener matando

Ernesto Tenembaum: La única manera de detener a un hombre que tiene un cuchillo es matándolo.

Bullrich: No, no necesariamente matandolo, pero si por ejemplo en la Argentina que se discute la pistola Taser. Si todos los policías tuvieran una pistola Taser y una inmovilizante. Si no se discutiera absolutamente todo siempre.

Tenembaum: Bueno, en una democracia se discute.

Tercer cruce: Rafael Nahuel

Tenembaum: Bueno hay dos casos de personas que mueren por balazos por la espalda que ustedes por lo menos a priori, a ciegas, respaldan a las fuerzas de seguridad que intervienen: el caso Rafael Nahuel y este caso.

Bullrich: En el caso Maldonado teníamos razón.

Tenembaum: El caso Nahuel, no dije Maldonado. De todos modos, en el caso Maldonado más o menos. Una parte tenían razón. Usted sabe que el operativo de Gendarmería no fue bueno. Y aparte eran 40 contra 8 y se les muere uno.

Bullrich: En el caso Nahuel espere porque todavía no hay ningún imputado. ¿Por qué usted imputa previamente?

Tenembaum: Yo no tengo problema en esperar. Los que no esperan ni en el caso Nahuel ni en el caso Chocobar, son ustedes. Yo no tengo problema en esperar. Ustedes sacan la sentencia de absolución antes que el juez empiece a trabajar.