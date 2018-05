En el marco del paro de la líneas del subte H y E, que terminó en una fuerte represión por parte de la Policía de la Ciudad, la cual irrumpió violentamente para desalojar a los trabajadores de los túneles, el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce con un gremialista del subte.

"Estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. No queríamos cortar el servicios pero tenemos compañeros suspendidos", comenzó a relatar Miguel González, secretario de derechos humanos de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte.

Embed

"La policía estaba cortando las vías", denunció el delegado, cuando fue cruzado por Feinmann: "Los trabajadores estaban en la vía y eso es un delito. Lo que usted relata no es lo que ví. La policía estaba en las vías porque ustedes estaban ahí". "Siempre buscan algo para joder a la gente. Siga jodiendo a la gente le va a ir muy bien en la vida", agregó el periodista.

Sobre ese punto, González comenzó a denunciar las malas condiciones laborales, tanto a nivel de salubridad como por los sueldos que cobran. Fue ahí cuando Feinmann lo quiso incomodar y quedó expuesto: "¿Cuánto gana Miguel?".

"Si usted me dice cuánto gana usted le digo cuánto gano yo. Seguro gana más, y no esta mal. Pero seguramente no es la parte que ganamos la mayoritaria de los trabajadores. Es eso", respondió Miguel. Feinmann optó por no contestar y automáticamente dio por finalizada la entrevista.