El fuerte cruce entre Campanella y Caparroz por las mentiras de Macri

El escritor Martín Caparroz y el cineasta Juan José Campanella mantuvieron un fuerte cruce por una frase incomprobable que dijo el presidente, Mauricio Macri, en su discurso de Asamblea Parlamentaria.

"Recibí el mensaje de una mujer que me dijo: 'Este año con mi marido no nos fuimos de vacaciones pero conectamos la cloaca y el agua corriente'. Cloacas y agua limpia, algo tan básico, era necesario empezar por lo más básico", dijo Macri.

Qué buena la historia que acaba de contar Macri sobre la familia que "eligió ponerse cloaca y agua corriente en lugar de salir de vacaciones". ¿De verdad se creen que los que no tienen agua y cloaca pueden salir de vacaciones? — martín caparrós (@martin_caparros) 1 de marzo de 2019

"Qué buena la historia que acaba de contar Macri sobre la familia que 'eligió ponerse cloaca y agua corriente en lugar de salir de vacaciones'. ¿De verdad se creen que los que no tienen agua y cloaca pueden salir de vacaciones?", preguntó Caparroz.

"Estimado Martín: no sé en España, pero aquí las cloacas no las pone un ciudadano sino el Estado, por un tema de que es un garrón para una familia instalar 100 km de tubería. Y millones sin cloacas vacacionan. En tu próximo viaje visitá Castelar. No es necesario ir al 3er cordón", escribió el cineasta en un mensaje que luego borró.

"Juan, conozco mucho la Argentina, he escrito mucho sobre ella, y no necesito chicanas. Leé el discurso de Macri y verás que habla de una familia que instaló el agua corriente, no de las redes del Estado. Saludos".