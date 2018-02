El fiscal Taiano pidió elevar a juicio oral la causa de Nisman por el Memorándum con Irán

Es por el memorándum con Irán .También tomó la misma medida con el ex canciller, Héctor Timerman, y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy enviar a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Tomó la misma medida sobre el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

El requerimiento fue presentado ante el juez Claudio Bonadio, a cargo de la denuncia por la cual pesa un pedido de desafuero de la actual senadora nacional y por la cual se ordenó la detención de muchos de los involucrados. Transcurridos los doce días, el juez podrá enviar el expediente a juicio.

Desde la fiscalía hablan de la existencia de un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA. Fue Alberto Nisman quien en 2015 inició la denuncia contra la actual senadora y los ex funcionarios kirchnerista.