SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El fiscal federal Federico Delgado advirtió sobre que en Argentina “se está acentuando más” el modus operandi de cerrar las causas judiciales que rocen al oficialismo, por lo cual, instó a “construir institucionalidad” a partir del ejemplo que dio el colectivo feminista a la hora de denunciar pública y judicialmente al actor Juan Darthés por violación.

“Es difícil, siempre, en nuestro país investigar al poder de turno. Es un poco frustrante, no me importa ganar o perder, no es un juego sino que es un debate sobre argumentos pero hay una tendencia en Argentina de clausurar las causas antes de tiempo y suele pasar en general cuando los intereses que están involucrados es el oficialismo. Es una patología que tiene la Argentina y se está acentuando más”, analizó el funcionario judicial en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

Embed

Apuntó, en ese sentido, que tienen “una oportunidad fantástica de construir institucionalidad por eso hay que mirar mucho para salir de esta situación al colectivo de actrices, al movimiento de género” al valorizar que “se está recuperando algo que fue expropiado que es la capacidad de los ciudadanos de hacer valer sus derechos”.

“Hay que construir un camino para salir del gobierno de los hombres y pasar al gobierno de las leyes. No hay otra alternativa para evitar que cada vez que hay un gobierno no tengamos las mismas charlas”, sentenció.

Embed

Asimismo, cruzó al Gobierno nacional que el jueves emitió un balance de su gestión en estos tres años en el cual destacó la “independencia de poderes”, a lo cual, Delgado arremetió: “En mi caso claramente eso no pasa. Tengo todos causas penales inventadas una por el secretario de inteligencia y otro por un juez federal y los intereses rozan al oficialismo”.

“El poder siempre interviene porque no hay institucionalidad. Nunca me citó un jefe para apretarme pero me defiendo como si fuera un ladrón de gallina. Solo soy un empleado público que hace su trabajo lo mejor que me sale”, sentenció.