El fiscal Juan Zoni planteó la nulidad de su traslado a una fiscalía de Santiago del Estero después de realizar importantes avances contra Mauricio Macri por el vaciamiento de Correo Argentino. El funcionario se desempeñaba en una fiscalía penal federal y tenía en sus manos uno de los expedientes más sensibles para el Presidente.

Zoni había ganado un concurso para cubrir la Fiscalía Federal 2 de Santiago del Estero en diciembre de 2014, momento en el que esa oficina no se encontraba habilitada, por lo que la entonces procuradora general, Alejandra Gils Carbó, decretó su traslado a Comodoro Py. En 2015, la jefa de los fiscales lo designó de forma definitiva a la Fiscalía Penal Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese cargo, Zoni comenzó la pesquisa contra Macri por el vaciamiento de Correo Argentino que denunció la fiscal general comercial Gabriela Boquin, quien había revelado el intento del Gobierno de condonarle a la empresa postal $ 70.000 millones.

Tras la renuncia de Gils Carbó por las presiones del Gobierno, el procurador interno, Eduardo Casal, mediante la Resolución 69/2018 revocó la designación de Zoni y lo desplazó a la Fiscalía Correccional 34 de la Capital Federal hasta tanto se habilite la de Santiago del Estero para la que había concursado. La decisión surgió pocos días después de que su Fiscalía le pidiera al juez Ariel Lijo investigar al ex estudio de abogados del diputado del PRO Pablo Tonelli por presuntas operaciones ilegales con los acreedores para beneficiar a la compañía de la familia Macri.

En su recurso de reconsideración presentado hoy, Zoni apuntó que Casal utilizó un argumento que no se basa en ninguna ley. Adicionalmente, sostuvo que “si bien el procurador General tiene competencia para efectuar traslados, no puede pasarse por alto que, al no haberse habilitado la dependencia de origen, mal podía invocarse la existencia o disponerse un traslado desde ella hacia otra”. Es decir, el giro debía haberlo realizado a la oficina de Santiago del Estero, en lugar de uno caprichoso a otra dependencia porteña.

Zoni se escudó con que un dictamen de la Asesoría Jurídica de la Procuración limitó los traslados a que cumplan con “contar con su conformidad y conservar su jerarquía. Esto, remarcó “está orientado a impedir que mediante un traslado se pueda separar a un fiscal de las causas en las que está interviniendo”, como sucedió con la investigación de Correo, que tienen en vilo al Gobierno.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal mostró la doble vara que utiliza Casal para con otros fiscales. Recordó los “innumerables casos” en los cuales distintos procuradores Generales dispusieron traslados definitivos de fiscales. Sin embargo, el de Zoni fue el único revocado. En un pasaje le detalló todos los casos similares al suyo que no sufrieron observaciones de parte del reemplazo temporal de Gils Carbó. De hecho, el 2 de marzo de 2018, Casal dispuso el traslado definitivo de Santiago Marquevich a la Fiscalía Federal de Hurlingham.

