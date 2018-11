El feroz cruce de Lanata con dos militantes de Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor oficialista Jorge Lanata fue criticado por su colega, Mariano Obarrio, y por el militante antiaborto Agustín Laje por un informe emitido en el programa Periodismo Para Todos sobre la temática de género. Ambos le recriminaron una suerte de censura y Lanata les respondió.

A través de sus cuentas de Twitter, tanto Obarrio como Laje se quejaron de los recortes de las entrevistas que la producción del programa les hizo y luego publicaron en el informe final. Concretamente, trató sobre la ley de Educación Sexual Integral, se mostraron posturas a favor y en contra, opiniones por parte de periodistas y personajes políticos y se mostró el caso de Tiziana, la primera menor de diez años que logró que cambiaran su género en su documento.

“Mariano vos debés saber qué es editar, porque si en 30 años en La Nación no aprendiste yo no puedo aceptar que vos titules ’El testimonio que Lanata no quiso dar anoche’. Que editamos, es obvio”, disparó el periodista en el aire de Radio Mitre.

Además, también le dedicó su tiempo a responderle al presidente de la Fundación Libre, Agustín Laje: “está desconforme porque no pasamos la entrevista entera. Se pasó lo que se pasó. A lo mejor, Laje, no todo lo que dijiste es importante. A lo mejor vale la pena que hables con tu psicólogo“.

