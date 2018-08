El feroz alegato de Pino Solanas contra la persecusión judicial del Gobierno

En medio de un encendido discurso durante la sesión por el proyecto de legalización del aborto, el senador Pino Solanas aprovechó la ocasión para referirse a un controversial tema: la persecución judicial a dirigentes de la oposición, como la condena al ex vicepresidente Amado Boudou, que fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone.

Solanas remarcó la importancia de la movilización del movimiento de mujeres para lograr la discusión de un “debate fundamental”, como lo es el aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina, que “siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas”.

“Al adversario, la mejor calidad de Justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales"

“Acá no duró más de siete años la dictadura genocida, y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado con un juicio ejemplar, no con el mamarracho que estamos viendo”, sostuvo, en clara referencia al contexto político actual en el que Boudou fue condenado.

En este sentido, exigió: “Al adversario, la mejor calidad de justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales. Usted sabe a qué me estoy refiriendo”, enfatizó al dirigirse a la vicepresidenta Gabriela Michetti. “Si no, es una payasada que no la cree nadie”.

Embed

LEÉ MÁS: ESTOS SON LOS SENADORES QUE VOTARON EN CONTRA DEL ABORTO