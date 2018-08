El ex embajador de Ecuador, Luis Juez, habló sobre la investigación de El Destape sobre el uso de aportantes truchos en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 y protagonizó un incómodo momento al comparar la denuncia por los cuadernos con la de los fondos de campaña del gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, el dirigente comparó el caso de los cuadernos con el de aportantes. Si bien responsabilizó a Néstor y Cristina Kirchner por el supuesto cobro de coimas en la obra pública, se mostró fastidioso al ser consultado por el caso de la gobernadora, María Eugenia Vidal.

"La corrupción es corrupción. No hay corruptos buenos o malos. No hay una corrupción buena. Los empresarios no son buenos si te bancan a vos. Habrá que profundizar la investigación y los responsables tendrán que pagar. Lo digo con todo respeto. No me van a arrinconar trataron de justificar lo injustificable", expresó Juez.

Y agregó: "La Justicia tiene que ir al fondo del hueso. No hay forma de esconder. Hay que ver de quiénes son los aportes como pasó en todos lados".

Por otro lado, el dirigente de Cambiemos, Luis Juez, hizo una fuerte autocrítica sobre la administración de Mauricio Macri: “Con el Gobierno sobreestimamos la capacidad que tenemos, fue un error garrafal, cometimos torpezas”; al tiempo que subrayó: “Sigo formando parte de Cambiemos, pero no hago macrismo bobo, no soy fanático”.

Por último, denunció que “De la Sota y Schiaretti compraron voluntades a través del sistema de coimas. Y recordó haberle advertido “en la cara” a Néstor Kirchner que “Jaime era vomitivo, era un bandido sin vergüenza”.

