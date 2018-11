El ex militante del PRO que desenmascaró al "diputrucho": "Roma quiso sobornarme"

Luego del escándalo del “diputrucho” Carlos Roma, el ex militante del PRO que difundió los audios en los que el legislador de Cambiemos admite haber falsificado avales y facturas en plena campaña 2015 rompió el silencio y habló con El Destape Radio.

Se trata de Hernán Lamoretti, quien solía militar para el PRO en Tierra del Fuego hasta que se enteró de la trama de corrupción que había en el partido. Fue entonces cuando grabó a Roma, hoy diputado nacional, mientras hablaba, orgulloso, de los manejos ilegales que solía llevar a cabo.

“Tomé conocimiento de varias cuestiones irregulares, y decidí que era momento de ponerle fin a esta trama corrupta que se estaba llevando a cabo. El diputado me dijo que se lo tomaba muy personal, pero no es nada personal. Si pudiera desenmascarar a todos los corruptos, lo haría”, sostuvo Lamoretti, quien está terminando sus estudios en Criminología.

Según contó a Crónica Anunciada, “después de que se levantaron los audios, no se habló más del tema”. “Algunos medios locales lo levantaron y algún curioso me contactó, pero quedó en la nada. No avanzó mucho más hasta ahora”, afirmó, en referencia al informe del periodista Juan Amorín para El Destapeque puso el caso en la agenda nacional.

En la Justicia, mientras tanto, “la causa quedó encajonada”. “En su momento se requirió la causa, pero quedó ahí. Tiene fueros el diputado, entonces hay muchas medidas de prueba que no se pueden tomar si no se pide permiso en el Congreso”, cuestionó el ex militante PRO.

En este sentido, planteó: “Se ve que la Justicia es el problema, no se requieren las causas como se tendrían que requerir. Ante esto dicen que fue algo menor, eso es naturalizar el delito”.

Por su parte, admitió estar decepcionado con el gobierno de Cambiemos. “Me defraudó muchísimo esta gestión. No es que idealizo la política, yo creo que el servidor público está en función de la gente, no de uno. En el audio el diputado trata de sobornarme a mí, me ofrece un cargo, como diciéndome que le deje de romper las pelotas”, lamentó.

