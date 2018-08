El ex abogado de Centeno expuso las irregularidades de la Justicia en la causa

Norberto Frontini, el abogado de Oscar Centeno, enumeró todas las irregularidades que cometió el juez Claudio Bonadio tras la detención del conductor de Roberto Baratta.

Frontini es el defensor del presunto testigo de coimas en la causa del GNL, que investiga Bonadio. “El martes por la tarde me avisa la actual pareja de Centeno que lo habían detenido y me transmitió el mensaje de Centeno de que me hiciera cargo de la situación”, relató en radio Con Vos.

“El miércoles a la mañana, en la alcaidía de Comodoro Py me indican que él había pedido por mí y, sin embargo, me comunican que continuaba incomunicado. Me presenté en el juzgado como si esto hubiese ocurrido en la causa que yo lo defendía y me dicen que no me pueden mostrar el expediente hasta que él no me ratificase como defensor. Me llamó la atención porque ya me había designado en esa causa y yo lo había ratificado”, describió.

Ante esto explicó la primera anomalía que cometió el magistrado: “Pretendí dejar un pedido de excarcelación, que no me recibieron, en contra de lo que dice el código procesal”. “Desde el punto de vista profesional me resulta sumamente extraño que no me hayan recibido un pedido de excarcelación que podría haber presentado cualquier persona”, centró.

Luego, cuando ingresaron a Centeno al despacho de Bonadio explicó que nunca lo convocaron a ingresar al juzgado. “Pasaron unos 40 minutos y un secretario del tribunal me comunicó que Centeno iba a designar defensor oficial”, comentó con sorpresa.

“Entiendo que yo soy defensor de Centeno todavía en la causa de GNL, porque no recibí ninguna notificación que me indique lo contrario, que no soy defensor en esta otra causa que se ha generado ahora”, razonó Frontini.

