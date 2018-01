El estremecedor relato de Araceli González sobre la violencia machista que sufrió en su vida

La actriz Araceli González salió a responder las críticas por sus dichos sobre el feminismo y relató la violencia de género que sufrió durante su niñez y adultez hasta la violencia psicológica por parte de su ex marido.

En el programa de Intrusos, la modelo irrumpió en vivo a través de un llamado telefónico para responder las fuertes críticas. Mientras tanto, la periodista de Ecofeminista Florencia Freijo concluía su exposición sobre la lucha de las mujeres por la igualdad de género.

“Siento la necesidad de hablar porque no tengo ganas de que confundan mis preceptos de vida y valores. Lo que tengo en claro es el lugar que ocupo en la sociedad y Florencia comparto todo lo que dijiste”, aclaró la actriz para luego remarcar: “Estoy de acuerdo con lo que promueve el movimiento feminista y si ser feminista es lo que vos decís Florencia, entonces soy feminista”.

Asimismo, manifestó estar “de acuerdo con el movimiento de mujeres promueve el amor porque el amor sana” y pidió: “Nos tenemos que respetar entre nosotras”.

Cuestionó que por sus declaraciones fue “atacada” por su propio género y sentenció: “No por no ser militante tengo que ser tachada y tirada a la hoguera”.

Tras su exposición, González se quebró en vivo y reveló detalles de su vida que hasta el momento nadie conocía: “Cuando dije que nunca fui acosada, lo dije bajo el contexto de mi profesión de que nunca me acosaron, quizás por mi carácter. Pero cuando tenía cinco años, a mí me manosearon, cuando tenía 10 años iba por la calle con mucho miedo porque donde vivía si ibas con un shorcito, te podían correr. Vi una cantidad de bultos por la calles de hombres que se paraban en la esquina. Tuve que hacer frente a un montón de cosas, a veces a la manipulación que ejerció un ex marido que se muestra como un gran hombre en la televisión y te manipula pero nadie se entera. Soy una mujer luchadora”.