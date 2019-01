El escándalo del ex obispo de Orán acusado de abuso sexual llegó The New York Times

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las denuncias de acoso y abuso sexual que involucra al ex Obispo y amigo del Papa Francisco, Gustavo Zanchetta, se hicieron eco en The New York Times ya que el Sumo Pontífice benefició al sacerdote y lo nombró asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), conocida como la "inmobiliaria" que gestiona de 5.050 propiedades del Vaticano.

El conocido medio estadounidense, detalló punto por punto el escándalo que se desató debido a la “vista gorda” que realizó el Papa sobre las denuncias de abuso de poder, acoso sexual y comportamiento inapropiado que realizaron desde la sede religiosa de Orán al Vaticano.

The New York Times aclara en su artículo que “el Vaticano recibió información en 2015 y 2017 de que un obispo argentino cercano al Papa Francisco había tomado autorretratos desnudos, había exhibido un comportamiento "obsceno" y había sido acusado de mala conducta con seminaristas”.

A su vez, advierte que esta noticia se da en medio de “una crisis de confianza sin precedentes” que atraviesan las autoridades de la santa sede debido a la cantidad de denuncias de acoso y abuso sexual que involucra a obispos, curas y sacerdotes.

“La decisión del Papa de permitir que Zanchetta renuncie silenciosamente, y luego promoverlo a un nuevo puesto No. 2 en uno de los cargos más sensibles del Vaticano, ha vuelto a plantear preguntas sobre si Francis hizo la vista gorda ante la mala conducta de sus aliados o las denuncias rechazadas Contra ellos los ataques ideológicos”, apunta la noticia.

Y revela que “Zanchetta no ha respondido públicamente a las acusaciones en su contra. El Vaticano no proporcionó información cuando se le preguntó, aparte de decir que no está trabajando mientras la investigación sigue su curso. Gisotti, el portavoz, no respondió este fin de semana a una solicitud de comentarios”.