La periodista Nancy Pazos estuvo como invitada al programa Intratables y arremetió con todo contra que se hayan filtrado los audios de la ex presidenta y senadora nacional, Cristina Kirchner, y advirtió que “sirve para que no se hable de otras cosas”.

En un álgido debate entre los panelistas por los insultos que se escuchan en los audios que se filtraron de la causa por el supuesto encubrimiento del empresario Íbar Pérez Corradi, Pazos se alejó de ese punto y cuestionó que se difundan conversaciones del ámbito privado.

“Respeto mucho a Majul pero a mí no me gustan esto porque son cosas privadas y la verdad que si me graban, puteo diez veces más”, lanzó la periodista y recriminó que “esto no sirve de nada para hacer análisis político pero sí sirve para que se hable de otras cosas”.

Asimismo, desestimó que el hecho de que se hayan filtrado los audios respondan a una operación política y apuntó: “La oportunidad periodística está. En mi caso no caigo en ese tipo de cosas pero si no hubiera sido Luis Majul, hubiera sido otro”.

“Tenemos que dejar de pasar estas cosas porque no están bien”, exigió.