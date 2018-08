El encendido discurso de la senadora de Chubut a favor del aborto legal

En el debate por el aborto legal, el senador nacional y representante de Chubut, Nancy González, emitió un contundente discurso contra la hipocresía de los “pro vida” que dicen estar a favor de la vida pero avalan que se realicen abortos clandestinos.

“La hipocresía me hace levantar la voz, de muchos que hoy están con el pañuelo celeste y acompañaron a algún familiar o noviecita a hacerse un aborto. De aquellos señores mayores que acompañan a sus novias a hacerse su aborto, de médicos que quieren que no salga el proyecto y que ahora objetan conciencia porque no van a poder cobrar más 30 mil pesos por un aborto clandestino”, arremetió la legisladora nacional y acusó a ciertos profesionales de “hacer lobby para que no salga la ley”.

Y sentenció: “Me enoja la hipocresía de la Iglesia que hablan de las dos vidas y de defender los niños y no hablan de la misma manera de los curas pedófilos que es mucho más grave y hacen oídos sordos y nadie se hace una autocrítica”.