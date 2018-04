El encendido discurso de Darío Z a favor de la despenalización del aborto

El filósofo Darío Sztajnszajber fue uno de los 22 expositores que se presentó en el Congreso para sentar su postura en relación a la despenalización del aborto. En la tercera jornada de debate, brindó una encendido discurso a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

"No estamos hablando otra cosa que de la posverdad. Creo que el debate sobre el origen de la vida no vale la pena dar. No vale la pena priorizar frente a las urgencias que nos depara la existencia social del aborto", manifestó.

Darío Sztajnszajber: "Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda".

Y agregó: "El aborto es una cuestión política. Nuestra sociedad se tiene que hacer cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas".

"Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el estado intervenga. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda", concluyó.