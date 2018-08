El empresario Wagner se suma a la lista de arrepentidos

El ex presidente de la Cámara de la Construcción y de la constructora Esuco, Carlos Wagner, cerró esta tarde un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, el que ahora estaba bajo estudio del juez federal Claudio Bonadio.

Lo hizo luego de prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa por los cuadernos con detalles de las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

En una semana son 23 las empresas que quedaron investigadas en el expediente por asosiación ilícita a raíz de contratos que recibieron del gobierno pasado y de la gestión actual.

Si el juez Claudio Bonadio da lugar al pedido, Wagner se convertirá en el sexto ejecutivo investigado por asosiación ilítica que se suma a la figura de imputado colaborador. Quienes ya tomaron ese camino son : Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux) y Héctor Zabaleta (ex director de Techint).