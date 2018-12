El emotivo mensaje de un piloto de Aerolíneas Argentinas contra el vaciamiento

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Aerolíneas Argentinas atraviesa una delicada situación. Ante el reclamo salarial de los trabajadores, el Gobierno respondió la semana pasada con un lock out patronal pero el conflicto excede a lo remunerativo y los empleados apuntan a defender la aerolínea de bandera frente a un vaciamiento e intento de privatización, como en la década menemista.

En ese contexto, Roberto, un piloto de Aerolíneas Argentinas, se filmó para difundir el conflicto y pedirle a todos los argentinos que se sumen, que cuenten su historia con la empresa, que demuestren su importancia y la defiendan.

Embed

En un emotivo video, Roberto contó que "en un rato me pasan a buscar, voy a hacer algo que me da un terrible placer: volar". Una tarea que realiza "hace muchos años", pero que hoy es diferente porque "voy a ir más preocupado que nunca". No porque el avión tenga inconvenientes, ya que "los mecánicos de aerolíneas, el personal técnico, los despachantes, los de seguridad hacen las cosas bien". Sino que "voy preocupado porque la compañía parece que va a tener que dar una batalla como en los 90".

El piloto denunció que "otra vez cuatro vivos, con alguna excusa elegante, con un verso más o menos elaborado, moderno, la quieren reventar, se la quieren repartir". Algo que ya ocurrió: "En los 90 la regalaron y los españoles la vaciaron, se llevaron todo, turbinas, lugares, repuestos, edificios, puestos de venta, el público, la cargaron de deudas, la maniobra de siempre". La diferencia es que "en España están presos, acá todavía alguno no".

En un corto pero emotivo video, Roberto se mencionó como parte del grupo que tiene que "tomar la posta de los que tuvieron el honor, el orgullo, el coraje de hacer todo lo que hizo falta para recuperar la empresa" después de la privatización.

"Me da vergüenza, siendo nieto de alguien que estuvo en la fundación de esta empresa, que en vez de sentir que estamos creciendo, apenas nos estamos defendiendo para que no la rifen otra vez", se lamentó el piloto.

En este sentido, Roberto reconoció que se emociona cada vez que habla de Aerolíneas, que "se me caen los mocos, pero un segundo después me hierve la sangre, como le pasa a todos los empleados" porque "pocas empresas en el mundo tienen el privilegio de tener gente con la antigüedad y experiencia de Aerolíneas en todos los lugares".

Por eso, remarcó que la aerolínea de bandera "no es una empresa, es una familia, un lugar de inspiración" y aseguró que "quisiéramos confiar en nuestros líderes políticos, pero no está pasando, así que te pido que me ayudes a defender a Aerolíneas" con videos que cuenten la importancia de la empresa para todos los argentinos.