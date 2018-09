El emotivo homenaje de Van der Kooy a Julio Blanck

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Eduardo Van der Kooy homenajeó a su colega y amigo Julio Blanck a casi un mes de su muerte, en Codigo Político, el programa que compartieron durante años.

En su regreso al histórico programa de TN, Van der Kooy dedicó un emotivo discurso a su compañero, quien falleció tras padecer una larga enfermedad.

"Uno imagina muchas cosas en la vida, nunca imagine que iba a enfrentar un momento como este, con la continuidad de Código Político en soledad, sin Julio, sin la esperanza siquiera de su regreso como tuvimos incluso durante los meses de su enfermedad inhumana. Esa ilusión desapareció con su último aliento el viernes 7 de septiembre", afirmó.

Y siguió: "Quiero decirles que han sido estos meses muy difíciles, terribles para todos, de sufrimiento, de dolor, de dolor incurable que hoy persiste y que nos golpea a todos, sobre todo a la familia de Julio, un grupo que aprendí a conocer en la intimidad durante la enfermedad de mi amigo, a un grupo que me dejó una enseñanza de unión y de entrañable solidaridad. Tanta que la hija mayor de Julio, Irina, quiso estar esta noche aquí con nosotros para acompañarnos, sabiendo que no iba a ser un momento fácil y no lo es".

Además, el periodista agradeció "al equipo de producción periodística y comercial que tuvo un compromiso conmovedor durante estos meses".y también "a una cantidad de amigos y colegas que me ayudaron a trabajar aquí cuando Julio no podía estar y a tres de ellos que hoy me acompañan, Daniel Fernández Canedo, Nacho Miri y Florencia Arietto".

"También a las autoridades del canal que supieron comprender los momentos difíciles que atravesábamos y a mucha gente que se acercó y envió mensajes de solidaridad, de dolor, que me paró en la calle para comentarme la desgracia. Debo agradecer otra presencia, la de mi mujer que entendió bien que este era un momento complicado",sostuvo.

Y enfatizó: "No tengo más que decir, solo el recuerdo eterno para mi amigo Julio".

Asimismo, confirmó que el ciclo continuará en la pantalla de TN hasta diciembre, "como hubiera querido él".