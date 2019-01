SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Darío Sala, hermano del desaparecido futbolista Emiliano Sala, reveló que recibió un mensaje de Luis Tagliapietra, familiar de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El hermano del delantero que desapareció cuando viajaba sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff habló del difícil momento que está pasando la familia y contó cómo fue su comunicación con Tagliapietra, en una entrevista con Infobae.

"Hoy me llegó un mensaje muy emocionante del padre de uno de los chicos que estaban en el ARA San Juan. Me sensibilizó porque él vivió lo mismo que estoy viviendo yo, y me mandó todas las fuerzas que se pueden tener", reveló.

Y completó: "No esperaba este tipo de cosas, porque se puso a disposición para lo que sea. La esperanza es lo último que se pierde, porque están vivos y los vamos a traer sanos y salvos".