El entrenador Julio César Falcioni, quien se recupera de una complicada operación que lo tuvo nueve días en terapia intensiva, se cruzó con el delantero Darío Cvitanich tras la increíble clasificación en la Copa Libertadores en una emotiva charla.

El 'Taladro' logró un agónico empate gracias a un tanto de Mauricio Sperduti en el final del encuentro y consiguió el pase a la tercera fase previa de la Libertadores, donde espera por el ganador de Chapecoense y Nacional de Uruguay

Embed EMOTIVO DIÁLOGO#CentralFOX comunicó a Darío Cvitanich con Julio César Falcioni, que no pudo estar en el encuentro y el ídolo del Taladro se emocionó pic.twitter.com/htjOqFPHAc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 de febrero de 2018

Luego del encuentro, Fox Sports realizó un emotivo encuentro telefónico entre el entrenador -que no pudo viajar por prescripción médica- y Cvitanich.

"Julio se lo merece más que nadie, confía muchísimo en nosotros, tenía muchas ganas de estar acá, así que espero que esté disfrutando", señaló el futbolista.

Y el DT respondió: "Felicitaciones otra vez. Contento por el objetivo logrado, todo lo que hacen ustedes es en base a mucho sacrificio y todo ese sacrificio es en beneficio de ustedes y del club. En la parte final grité un poquito porque se complicaba la cosa, pero entró el 'Gordo' y solucionó las cosas".

Rápido de reflejos, el ex delantero de Boca le reclamó "un asado" al técnico, pero Falcioni se atajó enseguida. "Ya me querés sacar algo, pará", le recriminó al tiempo que afirmó que lo haría "si cobramos algún premio" y envío al capitán a "poner la caripela" con el presidente del club.

"Me alegra verte contento y feliz, es muy lindo. Así estamos todos los que trabajamos al lado de ustedes", señaló el entrenador.

Emocionado, 'Cvita' retribuyó el agradecimiento y contestó: "Me has ayudado a lo largo de toda mi carrera, no sos un técnico más, me diste todo. Me permitiste jugar en Primera, me trajiste a un club como Boca Juniors y hoy me hacés disfrutar de los últimos años de mi carrera. Vas a ser siempre una persona muy importante en mi vida, te deseo siempre lo mejor y sabés que en nosotros siempre podés confiar a morir".