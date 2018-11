El emotivo baile de Jimena Barón que hizo llorar a Tinelli

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La bailarina Jimena Barón basó su performance para El Bailando por un Sueño en la consigna #NiUnaMenos que hizo emocionar al jurado del certamen y hasta al propio conductor del programa, Marcelo Tinelli.

Hace un tiempo, la actriz contó que sufrió violencia de género cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo, realizó una coreografía con ese mensaje para reivindicar la lucha de las mujeres.

El primero en hacer una reflexión sobre el trabajo de la participante fue Tinelli: "Creo que las lágrimas de Jimena dicen un montón de cosas. Es difícil poner palabras a lo que hemos visto. Yo me siento cercano a ella por mis hijas, la quiero mucho, sé lo que ha vivido y, por eso, me conmueve todo esto. Me encanta que te animes a poder decir esto. Eso es hermoso”.

Asimismo, Barón explicó los motivos que la llevaron a a dedicar el ritmo libre a la lucha de las mujeres contra la violencia de género: "No sé qué decir... la verdad es que para mí es muy importante venir acá con eso. Es importante que se vea, que se escuche lo que pasa”.

“Me incluyo. Hay muchas mujeres que la pasaron muy mal y que la están pasando muy mal. Y traer este tema, hablar de este tema y luchar hace que no nos sintamos solas", expresó.