El emotivo agradecimiento de Flor de la V a la diputada Lospenatto

La actriz Florencia de la V protagonizó un emotivo momento junto a la diputada de Cambiemos, Silvia Lospenatto, luego de que ésta lanzara un emotivo discurso de cierre en favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

"La gente no sabe pero la diputada hablaba con cada uno. Con las personas indecisas, con las que estaban en contra. Se tomaba el tiempo de explicar porque esto era importante para nuestro país. Ella lo hizo", explicó De la V.

Y agregó, visiblemente emocionada: "La verdad que yo te agradezco profundamente. Yo no puedo hablar porque para mí es un tema extremadamente sensible. Yo siento que en algún punto la pérdida de mi mamá no fue en vano".

"Se que se pueden salvar muchísimas vidas. Nos gritan asesinas. Esto tiene que ver con ganar un derecho. Fue importantísimo lo que hiciste. Gracias", concluyó la actriz.

Tras los dichos de la conductora, Lospenatto contestó: "Lo hicimos todas. Lucha de todas en el grupo de mujeres de la Cámara. Nos autodenominados las sororas. Hay muchas diferencias, pero en esto realmente trabajamos todos: Vicky Donda, Romina del Pla, Mayra Mendoza".