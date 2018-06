El efusivo festejo de Maradona ante el gol de la Lionel Messi

El ex jugador y ex Director Técnico de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, rompió en un efusivo festejo cuando Lionel Messi realizó el gol ante Nigeria. La mítica figura del fútbol no pudo ocultar su felicidad.

El gol de Messi fue el número 100 en el Mundial de Rusia 2018. Además, la Pulga llegó a sus seis goles en Mundiales y alcanzó a Mario Alberto Kempes en este rubro.

Con el pase del jugador Ever Banega, el diez bajó la pelota con gran calidad, y con la marca de un defensor nigeriano fusiló al portero Francis Uzoho con un potente derechazo. Es el primer gol de la "Pulga" en esta Copa del Mundo.