El clima político de cara a las elecciones 2019está más tenso que nunca, y, en vistas de las nuevas alianzas en formación, el periodista Roberto Navarro analizó que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, espera poder llegar a ganar en segunda vuelta contra la senadora Cristina Kirchner si el debilitado presidente, Mauricio Macri, se presenta como candidato de Cambiemos.

El periodista se refirió al discurso que brindó la ex presidenta en el foro de CLACSO la semana pasada, en el cual ella llamó a armar un frente que “es obvio que ella va a liderar”. En ese sentido, Navarro planteó que Kirchner está dispuesta a integrar a Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y a Juan Schiaretti, “porque el enemigo, el neoliberalismo, es tan peligroso para el país que tenemos que enfrentarlo todos juntos”.

Por otro lado, el sector de este peronismo “disidente” se reunió con una serie de gobernadores, entre los cuales algunos “dijeron que quieren una unidad con Cristina”. “El tema es que, más allá de que algunos de los que están ahí piensan que la candidata fuerte sigue siendo Cristina, se empieza a pensar que incluso podrían llegar a un ballotage los dos peronistas”, sostuvo Navarro.

“¿Es lo seguro? No, el sentido común te dice que no, pero si vos vas a tener un fin de año con una economía cayendo un 10%, con la cantidad de desempleo y pobreza que va a generar eso, ellos dicen: ‘Si va Macri, por ahí sale tercero. Si va Vidal o (Horacio Rodríguez) Larreta no, hoy son competitivos’”, analizó el periodista.

En este sentido, advirtió: “Vidal todavía puede ganar una segunda vuelta, pero si Macri se encapricha y se mantiene como candidato, entonces Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti piensan en la posibilidad de que a la segunda vuelta lleguen Cristina y ellos. Creen que los que votaron a Macri los votarían a ellos, y no a Cristina”.

