El editorial de Roberto Navarro: ¿dólar a $70?

El conductor Roberto Navarro avizoró un negro panorama para la economía nacional y expuso las mentiras del Gobierno de Mauricio Macri y de los operadores económicos que aseguran que durante este año “la economía se va a recuperar en el segundo y tercer trimestre, va haber sueldos altos, un dólar quieto y tasa de interés que irá bajando”.

En su editorial en Navarro 2019 por El Destape Radio, el periodista advirtió que “es todo mentira” lo que anunció Cambiemos para este año electoral y arremetió: “Te están engañando una vez más. No podes proyectar, no sabes qué hacer y solo buscan generar cierto optimismo para que consumas un poco más”.

Asimismo, evaluó: “Con la bestial caída salarial, con el ajuste del Estado que va haber en 2019, los tarifazos, más la tasa de interés altísima, estamos condenados a la recesión y al desempleo”, e indicó que el Gobierno tiene “un problema para pagar la deuda, las reservas disponibles del Banco Central están lejos de esos números ostentosos y no supera los 15 mil millones de dólares”.

Agregó que este año se fugaron 36 mil millones de divisas y para este año estiman que “solo se fuguen 8 mil millones”, a lo cual, advirtió que “no le va alcanzar la plata para pagar la deuda al Gobierno nacional, no va poder cumplir con el FMI lo que ha pactado y la recaudación bajó un 16% debajo de la inflación, por lo cual, no se va a llegar al déficit cero”.

“En caso de que un milagro hiciera que la fuga fuera menor y si pudiéramos pagar la deuda, no la vamos a poder pagar el 2020 y se empiezan a ir ahora los mercados. El panorama internacional pinta mal, la economía China está cayendo y la tasa de interés en Estados Unidos va a subir dos veces este año”, detalló Navarro.

Ante este panorama desolador, el periodista sumó el dato de que en los primeros meses del año vencen 23 mil millones de dólares y recién a fines de marzo “el FMI va a entregar 12 mil millones” y Argentina se enfrenta a la situación de “no poder refinanciar su deuda porque nadie le presta plata”

En ese sentido, el director de El Destape vaticinó que el dólar volverá dispararse durante este 2019 más del 50% y llegará a 60 o 70 pesos. “Dice el campo que no van a liquidar la cosecha a menos de 60 pesos el dólar a un precio de hoy, sumado a la inflación, la moneda va a estar en 60 o 70 pesos y eso va a generar inflación nuevamente”, sentenció.