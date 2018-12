SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Thelma Fardín denunció que el actor Juan Darthés la violó en 2009, durante una gira por Nicaragua por la novela Patito Feo, en la que ambos trabajaban. En un duro video mostrado en conferencia de prensa junto a Actrices Argentinas, la mujer reveló los crudos detalles del terrible momento que le tocó vivir.

En un breve video, Fardín relató que "en 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena" y "el único actor adulto tenía 45 años". "Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no", arrancó. "Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección", siguió.

Pese a ello, el actor continuó abusando de ella. "Me tiró a la cama, me corrió el shortcito y empezó a hacerme sexo oral", dijo Fardín y agregó: "Yo seguía diciendo que no, me metió los dedos y yo seguía diciendo que no".

En su duro relato, comentó: "Le dije 'tus hijos tienen mi edad', pero no le importó y me penetró". Según el relato de la actiz, la violación no siguió gracias a que una persona tocó la puerta de la habitación, en el hotel donde estaban hospedados "En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación", contó Thelma.

La actriz resaltó que "gracias a que alguien habló" antes, "yo hoy puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, cuidarme y darme mucho amor".