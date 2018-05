El duro relato de Esmeralda Mitre sobre el acoso que sufrió por parte de Cohen Sabban

La actriz Esmeralda Mitre realizó un duro relato sobre la situación de acoso que sufrió por parte del ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban. “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca”, denunció.

En diálogo con el programa Lanata Sin Filtro, de Radio Mitre, la actriz contó detalles del doloroso encuentro que tuvo con Cohen Sabban, acercamiento que se generó luego de que Mitre afirmara que "en el Holocausto dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos". Aquella frase ocasionó repudio dentro de la DAIA.

Ante la polémica generada por las declaraciones de la actriz, el ex presidente de la DAIA le pidió una reunión privada en su casa para solucionar la situación. “Lo recibo, me dijo 'te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte'. Ahí, en un momento yo me corro y me dice 'yo te voy a convertir en un heroína‘”, relató Mitre.

Entrevista Esmeralda Mitre

Y continuó: “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Ahí le digo que se tiene que ir y me contesta: 'por favor no'. Y entra en crisis", contó. En ese momento, Sabban le dijo una desagradable frase: “Quedate tranquila que no te voy a garchar".

Por otro lado, la artista denunció que Sabban le hizo un desubicado pedido: "Me pide que vaya un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, para aprender acerca de esta gran tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos. 'Esto cuesta 80 mil dólares, lo podés pagar en cuotas'".

“Cuando entra se pone la kipá y cuando se va se la saca. Claramente creo que es un acoso alguien que te besa el cuello además, es extorsión pedirme ese dinero", concluyó.