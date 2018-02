El duro reclamo política de Mirtha a Macri en una cena privada

La conductora Mirtha Legrand reveló que durante un almuerzo en Mar del Plata realizó un reclamo contra el presidente Mauricio Macri y puso en duda la respuesta que recibió de parte del mandatario.

La ex actriz fue parte el pasado lunes de un almuerzo en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde Macri realizó el "retiro espiritual" del Gobierno, y aprovechó la ocasión para hacer una fuerte crítica al jefe de Estado sobre una de las medidas que más afecta a la gente.

"Le dije lo de las tarifas, que es lo que más le reprocha la gente. Me dijo que si no se hubieran aumentado las tarifas de la energía eléctrica, nos hubiéramos quedado sin luz. El día anterior yo había llamado a Buenos Aires y no sé cuántas personas se habían quedado sin luz. Hubo apagones muy fuertes. Y me pareció que no estaba al tanto, que no sabía… Algunas cosas le dije, pero (Macri) estuvo muy cordial, muy amoroso", reveló en una entrevista con Eduardo Feinmann en La Red.