El duro mensaje de Macri a los científicos y docentes universitarios

El presidente Mauricio Macriles dejó en claro a las y los científicos y docentes universitarios: no habrá un aumento en el presupuesto para sus áreas, y tampoco se admitirá un aumento salarial en los acuerdos paritarios para quienes trabajan en universidades públicas.

“No es fácil, claro que no es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden?”, manifestó Macri con una expresión dolida.

En este sentido, se atajó: “Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios, también a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. O avanzar más rápido con las obras que prometimos”.

Sin embargo, a pesar de su “deseo”, admitió que “nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos, para hacer todas esas cosas y más, tenemos que equilibrar nuestras cuentas”. “Cualquier estrategia de desarrollo tiene que empezar por ahí, con un Estado que gaste menos de lo que ingresa”, sostuvo.