El durísimo documento del massismo contra el macrismo

El massismo reapareció y publicó un durísimo documento sobre la realidad argentina y fue muy duro contra Mauricio Macri.

Así, reaparece el Frente Renovador, en medio de rumores sobre una posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Los principales puntos del informe son:

1. No cumplen con las metas = la inflación de Macri es de las más altas del mundo.

La inflación acumulada en los últimos doce meses es de 31,2%. Este guarismo de inflación acumulada registrada el pasado mes ya se empieza a apartar de las metas de inflación pactadas con el FMI en junio pasado.

2. Sigue la fuga de capitales = no hay confianza. Además de formación de activos externos, otro factor fuertemente explicativo del déficit financiero externo es la repatriación de inversiones de no residentes -la fuga de inversiones financieras- que totalizó unos U$S 1.080 millones en el mes.

3. El déficit sigue, ajustan gastos contra inflación pero la deuda agobia.En julio, el Sector Público Nacional tuvo un déficit primario de $14.280 millones, un 35,4% menos que en igual mes del 2017. El déficit primario acumulado a este mes alcanza los $120.104, también menor que el año pasado.

4. Más argentinos más pobres = la insensibilidad como política. En el mes de julio la variación mensual de la canasta básica alimentaria (”línea de indigencia”) fue de 3,5% con respecto al mes de junio, acumulando un incremento de 32,4% anual. La variación de la canasta básica total (”línea de pobreza”) fue de 2,7% y 34 acumulado en el último año.

5. La recesión se agrava = sin actividad no hay trabajo. En junio de 2018, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) cayó 6,7% respecto al mismo mes de 2017, profundizando la caída que ya registraba el mes anterior. El sector con mayor incidencia en esta caída es el de Agricultura y Ganadería, la actividad manufacturera, con una caída interanual de 7,5%, y el comercio con una caída de 8,4%, además del estancamiento registrado en la construcción.