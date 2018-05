El dueño de Perón Perón Daniel Narezo desmintió el cierre del restaurante y denunció que el ex gerente administrativo Gonzalo Alderete Pagés al que despidió “por robar”, se apropió de las redes sociales. De esta forma desmintió el cierre del popular local gastronómico ubicado en Angel Carranza 2225, el corazón de Palermo.

“Perón no vuelve. Perón nunca se fue, vive en el corazón de los peronistas”, aseveró el fundador del emblemático centro gastronómico en conversación con El Destape y aclaró: “Solo despedí a una persona por administración fraudulenta y robo”.

En el 2010, el restaurante abrió sus puertas y logró un éxito atípico para lo que son los centros gastronómicos temáticos. Con un menú de comidas tradicionales argentinas, precios accesibles y decorado de imágenes peronistas, el lugar todas las noches llena su salón.

“Lo que pasó puntualmente es que tenía un gerente administrador (Gonzalo Alderete Pagés) a quién el martes pasado lo despedí por administración fraudulenta y robo. Me quería apretar y convertirse en el dueño del lugar. A tal nivel de extorción llegó, que no estuve dispuesto a soportarlo y tomé la decisión de despedirlo”, relató Narezo y detalló que ese día fue “acompañado por un abogado y escribano para notificar su despido, luego de que le enviara una carta documento.

Acto seguido, “el tipo robó las redes sociales del Perón Perón que son importantes porque tienen más de 180 mil seguidores y junto a un community manager llamado Pablo Witner, lo primero que hicieron fue echar a correr la versión de que el restaurante estaba cerrado y que ellos iban a abrir uno nuevo con el nombre Perón Vuelve”. La intención del ex empleado, advirtió Narezo, fue “migrar todos los seguidores de las redes a sus nuevas páginas” y aseguró que “eso es un delito”.

Así está hoy el restaurante:

El mensaje se viralizó en pocos minutos y Perón Perón fue tendencia en Twitter. Por eso, el gastronómico filmó un video para explicar lo que había pasado y sentenció: “Sencillamente despedí a un gerente administrador por robo y extorción”.

A pesar de que el dueño del restaurante salió a desmentir al ex empleado, a Clarín no le alcanzó y afirmó que el lugar iba a cerrar. Al respecto, Narezo le restó importancia y manifestó: “Me lo tomo como todo tipo que sabe lo que es Clarín, opera mentiras permanentemente, ataca toda expresión nacional y popular que no sea conveniente a sus intereses y negocios”.

“Perón Perón no solo sigue funcionando normalmente, estamos pensando en ciertas ampliaciones, abrir sucursales en distintos lugares del país y estamos pensando en un proyecto de montar un comedor infantil modelo porque no creemos en que haya ciudadanos de segunda, y de primera. Estamos planeando nuevos proyectos”, adelantó.

Y para finalizar, agregó que Alderete “no solo robó las redes sociales sino que también intentó registrar el nombre del restaurante a su nombre”.

El centro gastronómico sigue abierto y para los que estén interesados en ir, se pueden comunicar al 47776194 o peronevaperon@gmail.com