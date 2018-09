El dramático relato de Javier Milei sobre el maltrato que sufrió de sus padres

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El aspecto peculiar y la expresividad del economista Javier Milei lo transformaron en un personaje popular para explicar la realidad económica en la televisión. Sin embargo, en su última entrevista con Luis Novaresio sorprendió al narrar los episodios de violencia que sufrió por parte de sus padres y la ruptura total en su relación con ambos.

"De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida“, comenzó Milei en el programa 'Debo decir'.

Aun así, el economista resaltó el aprendizaje de sus vivencias: “Rescato algo positivo de esto. Ante una crisis los cobardes se las pican y se quedan los que saben qué tienen que hacer. Por ejemplo tuve 9.43 de promedio como reacción al ataque de mi padre para que me fuera mal en la universidad. Y ante las dudas y miedos de otros, yo resuelvo como si nada”.

“Hay matrimonios que tienen contratos. Para mí ellos ya no existen”. Allí agregó que hace 8 años no tiene relación con ninguno de ellos, y definió: “para mí ellos ya no existen”.

