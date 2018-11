SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Sergio Lapegüe rompió el silencio luego de la operación intraocular para solucionar el deterioro de su visión que ya lo preocupaba: "me estaba quedando ciego".

"Hacía doce años que me venía tratando porque iba perdiendo la visión de a poco. Pero me daba mucha impresión que me tocaran los ojos. Desde los 22 años debuté en la tele con anteojos y no me los saqué nunca más", describió el periodista de TN.

Y contó el momento de mayor preocupación con su problema: "El límite fue cuando no pude ver los videograph del canal. Y cuando entré a la pileta y no veía a la gente que estaba a mi alrededor. El médico me había dicho 'ya vas a venir a pedirme vos de operarte' y tuvo razón".

"Estoy muy contento. Es como una nueva vida. Todavía busco los lentes en la mesita de luz cuando me suena el despertador a las cuatro de la mañana, pero después me doy cuenta que ya no los uso más", dijo, en diálogo con el diario Clarín, sobre uno de los primeros cambios que nota en su rutina diaria.