Luis Taglipietra, padre del tripulante del ARA San Juan Alejandro Tagliapietra, repasó la lucha de los familiares para que se pudiera concretar el hallazgo del submarino, un año después de su desaparición, pese a la desidia del Gobierno nacional.

En diálogo con Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Tagliapietra consideró que es "técnicamente imposible" reflotar al submarino, algo que el ministro Aguad descartó pero por el costo económico, que estimó en 4 mil millones de dólares.

Tagliapietra fue uno de los familiares que estuvo a bordo del buque Seabed Constructor, perteneciente a la empresa Ocean Infinity, en el momento que encontraron una señal que finalmente se confirmó como el submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017.

Sin embargo, no olvidó todo lo que vivieron los familiares para conseguir que no se detenga la búsqueda, una lucha que incluyó encadenarse en la Casa Rosada: "Muchas cosas que el Gobierno dijo no las cumplió. Lo del ministro Aguad es una locura, no sostuvo nada de lo que dijo. Demostró una insensibilidad descomunal”.

"Estamos jugando contra los tres poderes del Estado y contra los infiltrados que ponen”

Macri es el responsable de haber sostenido a Aguad en su cargo", dijo y advirtió: ":”No vamos a bajar los brazos, estamos jugando contra los tres poderes del Estado y contra los infiltrados que ponen” en la causa. Asimismo, el abogado confesó que no está "conforme" con el desempeño de la Justicia en la investigación, que ahora deberá descubrir los motivos del hundimiento.